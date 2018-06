Das Linzer Landhaus wird zu einer Schutzzone

Sicherheit wird groß geschrieben, wenn sich heute die Bundesregierung Österreichs und die Landesregierung Bayerns zu einer gemeinsamen Sitzung im Linzer Landhaus treffen.

Um etwa 9 Uhr wird das Regierungsteam, angeführt von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Bahnhof in Linz ankommen. Denn – ganz vorbildlich – die rund 50 Personen umfassende Delegation aus Wien reist per Zug nach Linz.

Danach werden die Regierungsmitglieder, deren Mitarbeiter und Journalisten in einem Bus eskortiert von der Polizei ins Landhaus gebracht.



Die bayrische Landesregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird gesondert anreisen. Zudem hat sie einen erhöhten Sicherheitsbedarf, weshalb der Park rund um das Landhaus zu einer Schutzzone wird, in der sich niemand aufhalten darf.

