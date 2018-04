Das erste Freibad hat auch schon aufgesperrt

Kaiserwetter und ausgerechnet in der Kaiserstadt sperrte das erste Freibad im Land auf. In Bad Ischl (Bez. Gmunden) konnte man schon ab Samstag im kühlen Nass Linderung vor der Hitze finden.

Möglich gemacht haben das die neuen Pächter des Parkbades Bad Ischl, die Naturfreunde.

Die haben nämlich angesichts der hochsommerlichen Temperaturen den geplanten Start am 27. April kurzfristig auf Samstag, 21. April vorverlegt. Und das ist kein Aprilscherz!

Betriebsleiter Alexander Eder sagt dazu: "Es ist ein Neustart in jeder Weise. Bereits zu Beginn wollen wir unsere Flexibilität unter Beweis stellen."

In Linz müssen sich Badefreunde noch weiter gedulden, da wird erst am 1. Mai die Freibadsaison eröffnet. Aus technischen Gründe sei es nicht machbar, früher aufzusperren, so die Auskunft der Linz AG.

In Wels sperrt das Freibad überhaupt erst an Christi Himmelfahrt am 10. Mai auf.





(gs)