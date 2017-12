Das sind die Konzert-Highlights 2018!

2018 rückt immer näher! Schon jetzt steht eine Palette an herausragenden Künstlern in den Startlöchern um Oberösterreich in eine musikalische Trance zu versetzen.

Am 26. Jänner 2018 wird ordentlich abgefeiert! Denn der französische Produzent und DJ David Guetta rockt die Tips-Arena im House-Style. Durch sein Gespür für außergewöhnliche Sounds und der Zusammenarbeit mit berühmten Namen wie Akon oder Will.iam. hat er sich international als Weltstar etabliert. Tickets für die Show am 26. Jänner um 20 Uhr gibt's auf heute.at/tickets.

Weiter geht's am 1. März 2018 um 20 Uhr im Posthof mit dem hessischen Duo Milky Chance, die mit dem Hit "Stolen Dance" zu einer globalen Größe aufstiegen. Sie präsentieren mit ihrem neuen Album "Blossom" ihre neue Tour, die mit einem Mix aus Raggae, House, Flamenco und Folk glänzt. Karten erhältlich auf heute.at/tickets.

Am 18. April 2018 kommt für alle Schlager-Fans Hansi Hinterseer in die Tips Arena in Linz. Der charmante Ex-Skistar begeistert wieder mit Urlaubs-und Feierstimmung. Tickets für das Konzert um 19.30 Uhr gibt's unter heute.at/tickets.

Das Wochenende vom 1. bis 3. Juni verspricht ebenfalls ein musikalisches Aufgebot mit Revolverheld, Nena und Rea Garvey. Sie mischen mit Pop-Rythmen das Publikum beim Gmunden rockt! Festival am Traunsee auf.

Am 4.Juni 2018 kommt "The Hoff" in die Tips Arena. David Hasselhoff hat sich mit "Looking for Freedom" neben seiner Auftritte in "Knightrider" und Baywatch" auch als Sänger einen Namen gemacht. Karten gibt's hier.

Am 21. Juni 2018 erwarten Euch Nickelback auf der Burg Clam. Sie wollen mit ihrem neuen Album "Feed the Machine" auch die europäischen Fans begeistern. Tickets auf heute.at/tickets.

Ein paar Tage später, am 29. Juni 2018 warten Status Quo, Jimmy Cliff und Eric Burdon am Clam Rock Festival auf. Einen Tag darauf, am 30. Juni 2018 kommen die Hollywood Vampires mit Weltstar Johnny Depp auf die Clam. Karten auf heute.at/tickets.

Doch damit nicht genug: Sunrise Avenue stattet am 19. Juli 2018 der Burg einen Besuch ab. James Blunt folgt am 27. Juli 2018. Karten auf heute.at/tickets.

