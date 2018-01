In Ansfelden 11. Januar 2018 10:11; Akt: 11.01.2018 10:11 Print

Autohaus ging wegen Motorrad in Flammen auf

Am Donnerstag ging in den frühen Morgenstunden ein Autohaus in Ansfelden in Flammen auf. Der Grund: der Akku eines abgestellten Motorrads war defekt.