Die Rückkehr des Winters bringt ein Schneechaos

Die Frühlingsgefühle kann man sich vorerst sparen, denn der Winter hat sich am Sonntag eindrucksvoll zurück gemeldet. Tief verschneite Straßen sorgen für Chaos und sogar am Linzer Pöstlingberg mussten Lkws Schneeketten anlegen um am Morgen rauf und runter zu kommen.

Zahlreiche Unfälle auf den Straßen waren die Folge. So kam in St. Florian (Bez. Linz-Land) ein Pkw-Lenker von der Straße ab und landete im Straßengraben. Im ganzen Bundesland waren die Feuerwehren unterwegs, um verunfallte Autos und Lkws zu bergen.

Und auch der Sport war betroffen. Der Florianer Frühlingslauf musste wegen Eis und Schnee abgesagt werden. Er soll am kommenden Sonntag nachgeholt werden.





(gs)