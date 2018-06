Die Stadt Linz will sich ein neues Image zulegen

Der Wettbewerb der Städte im internationalen Vergleich ist hart. Längst geht es nicht mehr nur darum möglichst viele Touristen anzulocken. Vielmehr muss man sich als "Place to be" darstellen. Als eine Stadt in der man auch gerne leben und vor allem arbeiten will. Denn nur so kann man dringend benötigte Fachkräfte anlocken.

Und deshalb will sich Linz ein neues Image verpassen. Die Stahlstadt will zu einer Stadt der Zukunft werden – so zumindest der Plan von Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

Zwei Jahre lang will man an der Ausarbeitung arbeiten. Im Mittelpunkt steht die Frage: Was macht Linz einzigartig?

Am Beginn des City Branding-Prozesses stehen ab Ende des Jahres und 2019 eine intensive inhaltliche Phase. In mehreren Workshops soll das neue Image der Landeshauptstadt definiert werden. Mit dabei sind die Mitglieder der Stadtregierung und auch dich wichtigsten Player in der Stadt

Aber auch die Bürgerinnen und Bürger werden befragt. Man will ein Stimmungsbild bekommen. Auch diese Ergebnisse werden in der künftigen Markenidentität berücksichtigt.

Damit aber nicht alles nur grauen Theorie bleibt, soll das neue Image dann 2020 im Rahmen einer multimedialen Kampagne einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Man darf auf das Ergebnis gespannt sein.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(gs)