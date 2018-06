Dieser Autofahrer bringt Radfahrer in Linz in Gefahr

Das ist schon unglaublich rücksichtslos und vor allem gefährlich wie dieser Autofahrer parkt. In der Linken Brückenstraße in Urfahr hat ein Skoda-Fahrer so geparkt, dass er gegen einen flexiblen Begrenzungspflock stieß und dieser dadurch in den Radweg ragt.

Entweder der oder die Lenkerin ist einfach rücksichtslos, oder aber die Parkfähigkeiten sind stark ausbaufähig.

"Heute" hat bei der Polizei nachgefragt, ob das überhaupt rechtens ist. Die Antwort: Nachdem davon auszugehen ist, dass der Pflock zumindest einen Kratzer aufweist, ist das ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Wird dieses Delikt nicht gemeldet, droht dem Fahrer auch eine Anzeige wegen Fahrerflucht.

Und: Sollte doch ein Radfahrer wegen der Behinderung zu Sturz kommen, dann droht ihm zusätzliches Ungemach.

Übrigens: Dieser Parkplatz scheint es Autofahrern besonders angetan zu haben. Denn schon im Februar parkte dort ein dicker SUV so, dass sein Heck in den Radweg ragte.

Die Stadt versuchte nach dem "Heute"-Bericht dies nun durch den Pflock zu verhindern. Vergeblich, wie man leider sieht…

