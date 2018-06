Welser Disco nach Bombendrohung evakuiert

Ein Unbekannter rief am späten Freitagabend kurz nach 23 Uhr über Notruf die Stadtleitstelle Wels an. Dort kündigte er das Zünden einer Reizbombe im Nachtlokal "Feeling" in Wels an.

Die Beamten nahmen die Drohung sehr ernst. Etwa 400 Gäste wurden daraufhin umgehend aus der Disco evakuiert.

"Eine Durchsuchung der Räume durch die Polizei und einem Diensthund verlief negativ", teilte die LPD Oberösterreich am Samstag in einer Aussendung mit. Gegen 00.30 Uhr gab es Entwarnung. Das Lokal konnte wieder freigegeben werden.

Die Gäste hielten sich während der Suchaktion auf dem Parkplatz vor dem Lokal auf. Die Evakuierung sei ruhig und ohne Panik verlaufen, hieß es seitens der Polizei.

Die polizeilichen Erhebungen laufen. Der unbekannte Anrufer wird noch gesucht.

Nicht der erste Vorfall

Auch im Februar 2017 kündigte ein anonymer Anrufer an, eine Bombe in der Disco deponiert zu haben. Auch damals erwies sich die Drohung als schlechter Scherz.

Die Bildes des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)