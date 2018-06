Doppelmord in Urfahr: Dreitägiger Prozess startet

Die Horror-Tat schockte das ganze Land. Am 30. Juni vergangenen Jahres hatten Einsatzkräfte nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Linz-Urfahr die Leichen von Siegfried und Hildegard Sch. (87, 85) entdeckt. Kurze Zeit später stellte sich ein Mann (wir berichteten).

Der 55-jährige Mohamed H., für den die Unschuldsvermutung gilt, soll das betagte Ehepaar ermordet und anschließend Feuer gelegt haben. Der Mann hatte die späteren Opfer regelmäßig mit Lebensmitteln aus dem Bio-Laden seiner Lebensgefährtin beliefert, so auch am 30. Juni.

An diesem Tag soll er zuerst die 85-jährige Frau mit einem Spanngurt stranguliert und ihr anschließend ein langes Fleischermesser in den Brustkorb gerammt haben. Danach soll er ihren Gatten (87) mit einem Holzstiel, an dessen Ende eine Metallmuffe befestigt war, auf den Kopf geschlagen und ihm ebenfalls einen Messerstich in die Brust versetzt haben.

Im Anschluss hat er laut Anklage vier Liter Benzin in der Küche und im Wohnzimmer verschüttet und angezündet.

Anzeige wegen Tierquälerei als Auslöser



Als Motiv gab er bei der Polizei an, er habe ein Exempel an der Gesellschaft und der FPÖ, durch die er sich als Ausländer und Muslim diskriminiert fühlte, statuieren wollen. Ein Sohn des getöteten Paares arbeitet in einer von einem blauen Politiker geführten Abteilung des Landes, allerdings hat die Familie kein Naheverhältnis zu den Freiheitlichen.

Hauptauslöser soll wie berichtet aber ein Schreiben des Magistrats Linz gewesen sein. In diesem ging es um das Eintreiben von Kosten in der Höhe von 170 Euro für ein Verwaltungsstrafverfahrens wegen Tierquälerei. Die Katze des mutmaßlichen Täters war 2010 in einem gekippten Fenster steckengeblieben. Vermutlich waren es die Nachbarn, die das mitbekommen und Anzeige erstattet haben.

Der 55-Jährige hatte einen seiner Nachbarn im Verdacht. Unglücklicher Zufall: Dieser Nachbar soll gleich wie ein FPÖ-Politiker geheißen haben. Das dürfte seinen Hass auf die Freiheitliche Partei verstärkt haben.

Laut Ermittlern hat der Angeklagte auf Facebook IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi die Treue geschworen. Es soll sich aber um eine einseitige Sympathiebekundung gehandelt haben. Hinweise auf eine Beteiligung des IS oder gar ein Bekenntnis der Terrororganisation zu der Tat sind bisher nicht aufgetaucht, wie Staatsanwalt Philipp Christl in einer Pressekonferenz bestätigte.

Angeklagter soll Justizbeamten bedroht haben



Neben Mord an dem Ehepaar, Brandstiftung sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen und kriminellen Vereinigung wird dem 55-Jährigen noch gefährliche Drohung vorgeworfen. Im Gefängnis soll er einem Justizwachebeamten gedroht haben, ihn zu töten.

Der Prozess beginnt am Montag um 8.45 Uhr und ist bis Mittwoch angesetzt. Dem Beschuldigten droht lebenslange Haft. Zudem könnte der Tunesier auf unbestimmte Zeit in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden.

(mip)