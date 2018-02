Dramatische Erlebnisse mit Arthur & Claire

Das Wochenende beginnt mit einem spannenden Kinostart von Arthur & Claire im Cineplexx Linz. Die Vorstellung beginnt am Freitag, 16. Februar, um 20.45 Uhr. Großer Stargast ist Josef Hader, der es bevorzugt, seinen oberösterreichischen Fans persönlich "Viel Spaß" beim Film zu wünschen. Tickets sind auf der Cineplexx-Homepage im Vorverkauf erhältlich oder vor Ort an den Kinokassen.

Der Trailer zum Film:

Episches Vergnügen für Groß und Klein gibt es ebenfalls am Freitag in der Spinnerei Traun (Obere Dorfstraße 5). ANA - Im Namen Asgards geht am Freitag, 16. Februar, um 18.30 Uhr über die Bühne. Karten für das märchenhafte Musical sind online auf heute.at/tickets verfügbar.

Hardstyle-Fans aufgepasst! Headhunterz präsentiert am Freitag seine Live-Show im Empire St. Martin (Bez. Rohrbach, Allersdorf 20). Einlass ab 21 Uhr. Tickets gibt's online auf der Seite des Veranstalters.

Ein kleiner Vorgeschmack:

Zudem finden am Wochenende die Abschiedsvorstellungen der Krimikomödie Arsen und Spitzenhäubchen im Pfarrheim in St. Oswald (Markt 1, Bez. Freistadt) statt. Am Freitag (16. Februar) und Samstag (17. Februar) beginnen die Aufführungen jeweils um 20 Uhr, am Sonntag (18. Februar) um 15 Uhr. Kartenreservierung online auf der Seite des IG Theaters St. Oswald.

Das ist am Samstag los

In Linz wird hingegen am Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr auch ein musikalisches Highlight geboten. Die Hip-Hop-Band Antilopen Gang mischt die Stimmung im Posthof auf. Karten auf heute.at/tickets.

Zum Reinhören:

Am Samstag, 17. Februar, eröffnet außerdem die Freistädter Motorshow 2018 in der Messehalle Freistadt (Am Stieranger 8 und 10). GT3-Fans kommen hierbei nicht zu kurz. Von 9 bis 18 Uhr können am Samstag (17. Februar) und Sonntag (18. Februar) verschiedene Karosserien bewundert werden. Tickets sind vor Ort um 5 Euro erhältlich.

Ebenso gibt sich am Samstag, 17. Februar, um 2o Uhr der Karbarettist Michael Scheruga im Gasthof Pammer in Leopoldschlag (Mardetschlag 31, Bez. Freistadt) die Ehre. Tickets auf heute.at/tickets.

Das kann man am Sonntag machen

Am Sonntag, 18. Februar, findet der Eiszauber 2018 in der Keine-Sorgen-Eisarena statt. Eine bunte Mischung aus Profis der Eiskunstzlaufszene und Stars aus der Film- und Musikwelt präsentieren sich um 19 Uhr in der Linzer Eissporthalle. Tickets für die Show auf heute.at/tickets.

(ika)