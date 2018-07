Drogen-Raser (154 km/h): "Wollte schnell in Disco"

Mit 154 Sachen heizte Samstagnacht ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer (!) aus Linz durch Hörsching (Bez. Linz-Land). Kurz vor Mitternacht fuhr der Bursch mit seinem Pkw auf der B1, durch den Tunnel Neubau.

130 Km/h zeigte der Tachometer erst an. Das war allerdings bevor der Bursch erneut heftig beschleunigte und mit 154 Stundenkilometer weiter preschte. Erlaubt sind 70 km/h!

Drogenschnelltest: Positiv

Der Raser ging einer Zivilstreife ins Netz die, weil sich der 20-Jährige sehr auffällig verhielt, einen Drogenvortest vornahm. Er wurde auf mehrere Substanzen positiv getestet.

Der Bursch wurde von der Ärztin untersucht, die stellte seine Fahruntauglichkeit fest. Der Führerschein auf Probe wurde ihm abgenommen.

Mit seiner Begründung, warum er so aufs Gas drückte, sorgte er bei den Polizisten für Erstaunen: Er wollte so schnell wie möglich nach Wels, um in der Disco abfeiern zu können. Deshalb habe er etwas "draufgedrückt", erklärte er den Beamten.

(cru)