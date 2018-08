Drogen und Waffen: Polizei schnappt Dealer (25)

Bei einer Fahrzeugkontrolle flog alles auf. Der Beschuldigte wurde bereits am 2. August von der Polizei in seinem Auto angehalten. Dort fanden die Beamten Amphetamin, Cannabis, Restbestände an Kokain, Tabletten sowie Gegenstände und Aufzeichnungen, die auf Drogenhandel schließen ließen.

In der Wohnung des 25-Jährigen ging es dann noch weiter. Dort konnten sie ein kleines Arsenal an Waffen sicherstellen. So bewahrte der Beschuldigte zwei Macheten, eine Schreckschusspistole, eine Gasdruckpistole mit Munition sowie einen Pfefferspray bei sich zu Hause auf.

Der 25-Jährige wurde festgenommen. Anschließend ging es in die Justizanstalt nach Wels. Er soll laut Polizei, Drogen konsumiert und verkauft haben. Dabei bestand ein Waffenverbot gegen ihn. Zudem soll er sowohl seine Ex-Freundin als auch eine weitere Person gefährlich bedroht haben.

(mip)