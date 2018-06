Droht Schärding bald schon ein Verkehrs-Chaos?

Die Grenzkontroll-Station in Bayern soll verlegt werden - und das könnte Folgen für den Verkehr in Oberösterreich haben.

Wie die Passauer Neue Presse berichtet, sollen die Kontrollen auf der deutschen A3 (die Verlängerung unserer A8) Richtung österreichische Grenze verschoben werden.

Die Kontrollen sind ja derzeit an der A3 zwischen Suben und Passau, sorgen dort für lange Wartezeiten. Sogar der deutsche "Staurekord" wurde kürzlich gebrochen. Seit Jahren ist die A3 laut ADAC die schlimmste Staustrecke Deutschlands.

Die Ausweichroute führte bisher südlich von den Kontrollen Richtung Neuhaus am Inn und dann nach Norden Richtung Passau.

Dort kam es natürlich zu sehr viel Verkehr, weshalb die dortigen bayerischen Bürgermeister die Kontrollen zurück Richtung Suben verlegen wollen.

Folge: Auch die Ausweichroute wird sich ändern. All jene, die aus dem Süden nach Passau wollen, werden künftig wohl schon bei Suben die Autobahn verlassen und dann über Bundestraße durch Schärding nach Passau fahren. Droht nun also dort jenes Verkehrschaos, das es zuvor in Deutschland gab?

