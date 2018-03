Dunkle Mysterien und Tribute-Klassiker

Am Freitag verzaubert der niederländische Illusionist Hans Klok das Linzer Publikum. Er entführt am 2. März, um 20 Uhr die TipsArena in Linz mit seiner Show House of Mystery. Tickets auf heute.at/tickets.

Die Highlights zur Show:

Von Fuchs und Hasen erzählt der Kabarettist Josef Brustmann am Freitag, 2. März im Kulturverein GUGG (Palmstraße 4 ,Bez. Braunau). Beginn ist 20 Uhr. Karten sind auf der Homepage des Kulturhaus GUGG erhältlich.

Am Freitag, 2. März ,um 19.30 Uhr findet ebenso im Theater in der Innenstadt die Supertrouper ABBA Show statt. Tickets können online auf der Seite des Theaters reserviert werden.

Lustig wird's ebenso am Freitag. Denn die Komödie Tom, Dick und Harry wird um 20 Uhr in der Kitzmantelfabrik in Vorchdorf (Laudachweg 15, Bez. Gmunden) aufgeführt. Dabei geht es um Zigaretten, Schnaps und viel Wohlwollen. Tickets für 2. März auf heute/tickets.

Musikalische Inszenierungen am Samstag

Am Samstag, 3. März, um 19.30 Uhr feiert der Zerrissene im Schauspielhaus in Linz Premiere. Karten online auf heute.at/tickets.

Im Musiktheater in Linz gibt's am Samstag ein Frank Sinatra Tribute Konzert mit Eric Papilaya und der Big Band der Volksoper Wien. Beginn: 19.30 Uhr. Karten für 3. März auf heute.at/tickets.

Groß aufgelegt wird am Samstag, 3. März im Shake Mauthausen (Kaplanstraße 1, Bez. Perg) von Rene Rodrigezz. Einlass ab 22 Uhr. Mehr Infos auf der Homepage des Nachtclubs.

Der neueste Hit:

Kulinarische Köstlichkeiten und Schmökerschätze

Am Samstag, 3. März, um 10 Uhr eröffnet der Kunst- und Designmarkt in der Tabakfabrik (Peter-Behrens-Platz 1) in Linz seine Pforten. Am Sonntag, 4. März hat der Markt bis von 10 bis 18 Uhr offen. Eintritt ab 5 Euro.

Zudem macht der European Streetfood Festival am Samstag und Sonntag in Braunau Halt. Am Parkplatz Filzmoserwiese (Konrad Meindl-Straße 9) können Sie Exotisches vom Feinsten genießen. Am Samstag, 3. März hat der Markt von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag, 4. März von 11 bis 19 Uhr. Eintritt frei.

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

(ika)