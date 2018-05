Hallstatt-Luft aus der Dose für asiatische Touristen

Tief Durchatmen und frische Hallstätter-Luft einsaugen, das sollen nun asiatische Touristen auch daheim machen können.

Denn gleich zwei findige Unternehmen bieten die gute und reine Luft aus dem Salzkammergut aus der Dose an. Weil gerade Hallstatt bei Touristen aus Asien enorm beliebt ist, bietet sich das natürlich als ideales Geschenk für die daheim Gebliebenen an.

Kurios: Derzeit "streiten" sich gleich zwei Unternehmen um die Lufthoheit rund um die Hallstätter Luft, wie der ORF Oberösterreich berichtet.

Da ist einmal "Hallstatt Breeze" des Wieners Rainer Gaiger. Der saugt seine Luft zwar in Gosau ab, aber weil Luft ja keine Grenzen kennt, nimmt man es nicht so genau. Die Luft wird mit Zirben- und Wiesenblütenduft verfeinert und in Acht- und Zwölfliter-Dosen abgefüllt.

Hier das Werbe-Video



Damit sollen 80 bis 120 Luftzüge drinnen sein. Aktuell wird vor allem der chinesische Markt belüftet.

Der Hallstätter Michael Preidt will ebenfalls in den Luftmarkt einsteigen. Sein Produkt "Hallstatt Air" wartet allerdings noch auf die notwendigen Genehmigungen. Er hängt praktisch noch in der Luft…

(gs)