ER wurde für Schwimmerin (39) zum Lebensretter

"Ich war zur rechten Zeit am rechten Ort", sagt Norbert Schuster, wenige Stunden nach dem dramatischen Zwischenfall Donnerstagvormittag am Attersee in Litzlberg. "Die Frau klagte über starke Atembeschwerden und dass es ihr die Luft abschnürt. Ihre Freundin versuchte sie zu beruhigen, während ich ihr aufs Board half", so der 57-Jährige weiter.

Der Linzer war gerade mit seinem Stand-Up Paddelboard am Attersee unterwegs. Ein Glücksfall für zwei Freundinnen, die zu dieser Zeit im Wasser schwammen. Denn eine der Frauen (39) geriet während des Schwimmens plötzlich in Not, schrie laut um Hilfe. Die Freundin der 39-Jährigen konnte die Vöcklabruckerin nur mit Mühe über Wasser halten.

Zum Glück wurde Schuster auf die Hilfeschreie aufmerksam. Der Schlosser paddelte mit seinem Board zu den Frauen, zog die 39-Jährige aufs Brett und ruderte sie ans Ufer. Badegäste riefen inzwischen die Rettung.

"Als der Heli kam, dachte meine Frau, es ging um mich"

"Ich bin noch auf die Bundesstraße rausgerannt, um die Rettung einzuweisen, andere Badegäste kümmerten sich derweil um die Frau", erzählt Schuster im Gespräch mit "Heute". Dann ging alles ganz schnell, der Notarzt machte die Erstversorgung und der Rettunghubschrauber flog die 39-Jährige für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus nach Vöcklabruck.

"Als der Hubschrauber angeflogen kam, machte sich meine Frau schon Sorgen, sie dachte schon mir wäre etwas passiert", so der 57-Jährige.

Der Linzer hat gerade Urlaub, machte mit seiner Frau, Schwager und Schwägerin gerade Badeurlaub am Attersee. Dass ihn so viel Action erwarten würde, damit hatte er nicht gerechnet, wie er gegenüber "Heute" erzählte.

