Eat&Drink-Packages für Super-Bowl-Party gewinnen

Im Vorjahr gewann Tom Brady mit seinen New England Patriots den 51. Super Bowl. Dieses Jahr stehen die Patriots wieder im Finale, Gegner bei 52. Super Bowl in der Nacht von 4. auf 5. Februar sind die Philadelphia Eagles.

Kann es Brady erneut schaffen? Verteidigt er mit seinen Patriots den Titel?

Du kannst bei der größten Super-Bowl-Party in der Linzer Innenstadt live an den gigantischen Screens dabei sein. In der Remembar im Passage Linz steigt ab 20 Uhr die exklusiv von "Heute" präsentierte Mega-Football-Sause. Mit Sweets&Snacks von Americandy, Burger und American Food von "Jack The Ripperl" und Bier. Und XBoxCorner, powerd by Saturn, und einem Tischwuzzler.

Und bevor um 0.30 Uhr die Live-Übertragung aus dem U.S.-Bank-Stadium in Minneapolis übertragen wird, heizt DJ Mark Neo erstmal in der Remembar kräftig ein.

Der Eintritt ist kostenlos – aber es wird um Reservierung gebeten: 0732/79 46 46 oder lifestyle@remembar.at

So könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen

Jetzt aber das Highlight! "Heute" verlost zehn Eat&Drink-Packages für die Super-Bowl-Party. Ein Package beinhaltet: zwei Heineken-Biere (oder zwei nichtalkoholische Getränke), 300 Gramm Ripperl oder einen Burger, dazu eine Portion Snacks.

Mitmachen könnt ihr auf unserer Facebook-Seite. Einfach Fan unserer Facebook-Seite werden, den Super-Bowl-Party-Beitrag liken und im Kommentar schreiben, wen du gerne mitnehmen willst zur Party in der Remembar.



Hier geht's direkt zu unserem Facebook-Beitrag:

Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt. Also nicht vergessen, das Postfach zu checken!

Und hier gibt's alle Infos (inkl. aller Essens- und Getränke-Packages, die es zu kaufen gibt) zur Super-Bowl-Party in der Remembar.

