Einen solchen Zapfen hat’s nur mehr wenige Tage!

Am Dienstag um 17.15 Uhr beginnt der astronomische Frühling. Wenn man aus dem Fenster schaut, ist davon noch nichts zu sehen. Es ist eiskalt, hat Minus 2,5 Grad (Dienstagvormittag in Linz).

Der astronomische Frühling beginnt am Dienstag, dem 20. März, um exakt 17:15 Uhr MEZ.

An diesem Tag wird das sogenannte Äquinoktium, die Tag-und-Nacht-Gleiche, erreicht. Auf

der gesamten Erde dauern Tag und Nacht dann genau 12 Stunden. Das Datum sowie die

exakte Uhrzeit des Frühlingsbeginns richten sich nach dem Sonnenstand: Die Sonne steht zu dieser Zeit am Äquator im Zenit, also senkrecht über dem Beobachter. Das heißt die Sonnenstrahlen treffen im 90-Grad-Winkel auf die Erdoberfläche. Das ist jedes Jahr zwischen dem 19. und 21. März der Fall, sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

An der Unterseite der Voestbrücke haben sich bei den Abwasserrohren riesige Eiszapfen gebildet, wie aktuelle "Heute"-Fotos zeigen.

Am Mittwoch, dem ersten offiziellen Frühlingstag heuer, ist es meistens sehr wolkig, in den Bergen kann es auch wieder schneien. Mit nur -1 bis +5 Grad ist es sehr kalt.



15 Grad am Wochenende

So geht es bis zum Samstag weiter, nur langsam wird es etwas wärmer. "Nach derzeitigem Stand dreht die Luftströmung am Wochenende auf südliche Richtung. Somit wird es generell wieder milder, verbreitet stellen sich Temperaturen über der 10-Grad-Marke ein", so der Wetterdienst ubimet.

„In den Föhnregionen der Alpennordseite sind Höchstwerte von rund 15 Grad zu erwarten“, prognostiziert UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Ob sich dieser positive Trend auch in der Karwoche fortsetzt, sei hingegen noch ungewiss.

