Elektrisierendes Schauspiel & heiße Beats

Am Freitag, 24. August, um 21 Uhr geht die Party-Saison im Evers (Betriebsstraße 15, Bez. Freistadt) in Untersweitersdorf wieder los. Nach dem Motto Längst noch nicht ausgelutscht wird jeder Gast mit einem Schlecker begrüßt. Tickets vor Ort erhältlich.

Darüber hinaus wird am Freitag, um 20 Uhr im Rahmen der österreichischen Beachvolleyballmeisterschaften in der Kretzhalle im Gewerbepark Lenzing(Kreuzstraße, Bez. Vöcklabruck) bei der Ö3-Disco groß aufgelegt. Am Start ist Ö3-DJ Marco Jägert. Tickets sind beim Pro Beach Battle im Strandbad Litzlberg zu erwerben.

Metal-Riffs und elektrische Klänge

Zudem startet ab Freitag, um 19 Uhr in der Open-Air-Arena beim Musikclub Lembach(Volksdorf 2 , Bez. Rohrbach) das gleichnamige Musikclub-Open-Air. Mit dabei: die Bands Krautschädel und Buntspecht. Tickets auf heute.at/tickets.

Eine Hörprobe:

Neben den Musikhighlights findet am Freitag, um 20 Uhr im Kongress & TheaterHaus in Bad Ischl (Kurhausstr. 8, Bez. Gmunden) eine der Abschiedsvorstellungen von dem Stück Die Blume von Hawaii mit Schauspieler Ramesh Nair statt. Die letzte Vorstellung ist am Sonntag, um 15.30 Uhr. Tickets auf heute.at/tickets.

Zum Reinschauen:

Mit Die Elektrohand Gottes begeistert Jedermann-Star Philipp Hochmair am Samstag, 25. August, um 19.30 im Rosengarten am Pöstlingberg das Publikum.Tickets auf heute.at/tickets.

Ein kleiner Einblick:

Am Samstag, um 19.30 Uhr gibt das Artisten-Quartett Jonglissimo ihre vorletzte Vorstellung von QBS im Schauspielhaus in Linz. Tickets auf heute.at/tickets.

Am Samstag und Sonntag, ab 11 Uhr findet außerdem im Kurpark in Bad Ischl (Bez. Gmunden) das European Street Food Festival statt. Eintritt frei.

Am Samstag, 25. August, ab 15 Uhr wird am Badeplatz Gschliefgraben in Gmunden mit DJ-Sounds im Sinne von Baden mit Beats abgefeiert. Bis 23.30 Uhr ist dort jede Menge los. Tickets um 4 Euro gibt's vor Ort.

Mit Musik das Wochenende ausklingen lassen

Im Linz Mariendom werden am Sonntag, ab 10.45 Uhr Orgelklänge von Organistin Olga Papykina präsentiert. Eintritt frei.

Im Welser Arkadenhof (Freiung 35) beeindruckt am Sonntag, um 20 Uhr das Männerensemble TRINK-FEST. Tickets auf heute.at/tickets.

