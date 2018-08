Eltern zahlen 13 Millionen Euro für Nachhilfe

Anfang September beginnt für die heimischen Kinder wieder die Schule. Für die Eltern bedeutet das oft auch eine zusätzliche finanzielle Belastung. Denn viele Schüler benötigen Nachhilfe und die kann ganz schön ins Geld gehen.

Laut der Ifes-Nachhilfestudie 2018 nehmen bereits elf Prozent der Volksschulkinder Nachhilfe in Anspruch. In der AHS hat bereits jedes dritte Kind Nachhilfeunterricht. Auch in der Neuen Mittelschule liegt die Nachhilfequote bei über einem Viertel. Insgesamt bekommt jedes fünfte Kind in Oberösterreich zusätzliche Unterstützung, fast die Hälfte davon regelmäßig. Mathematik ist mit 64 Prozent Spitzenreiter bei den Nachhilfefächern.

Und auch die Kosten sind enorm: In Oberösterreich gaben Eltern im vergangenen Schuljahr fast 13 Millionen Euro für Nachhilfeunterricht aus. Pro Kind macht das durchschnittlich 630 Euro aus, rechnet die Arbeiterkammer Oberösterreich vor.

"Hier wird nachgeholt, was die Schule nicht schafft. Das ist ein Versagen der Bildungspolitik", so der AK-Präsident Johann Kalliauer. Er fordert deshalb eine bessere Förderung in den Schulen, um so die Eltern zu entlasten.



(gs)