Elvis-Hits und Street Food-Delikatessen

Auf die Sattel! Auch wenn die Pferde-Messe am Messegelände Wels bereits am Donnerstag, 10. Mai, um 9 Uhr (Christi Himmelfahrt) beginnt, so gibt es ebenso am Wochenende einiges zu sehen. Die Messe hat zwischen Donnerstag und Samstag von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet, am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Spektakuläre Galashows wie die Nacht der Pferde sind ebenfalls zu bestaunen. Tickets auf heute.at/tickets.

Am Freitag, 11. Mai, um 19.30 Uhr feiert die Balkanoperette in den Kammerspielen in Linz Premiere. Tickets auf heute.at/tickets.

Zudem geht am Freitag, um 20 Uhr im Brucknerhaus in Linz Elvis - Das Musical über die Bühne. Restkarten für Elvis‘ größte Hits auf heute.at/tickets.

Darüber hinaus findet ab Freitag, 11. Mai ab 11 Uhr, am Attersee Landungsplatz (Bez. Vöcklabruck) der Street Food Market statt. Der Markt hat außerdem am Samstag zwischen 11 und 22 Uhr und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei.

Große Jubiläumsfete und österreichische Songschmiede

Am Samstag, 12. Mai feiert das Lentos Kunstmuseum Jubiläum.

Mit dabei: Catastrophe & Cure. Sie treten um 20 Uhr im Auditorium im Lentos in Linz auf. Tickets sind ab 10 Euro im Vorverkauf an der Lentos-Kasse erhältlich.

Ebenso kommt Sängerin und Songwriterin Clara Luzia am Samstag, um 20 Uhr, in den Linzer Posthof. Karten online auf heute.at/tickets.

Lieder nach Lust und Laune

Der Muttertag wird ein Wunschkonzert! Denn der Schauspieler Markus Richter präsentiert am Sonntag, 13. Mai um 18 Uhr im Stadttheater Wels (Kaiser-Josef-Platz 50) in seiner Musicalbox außergewöhnliche Künstler. Mit von der Partie ist Multi-Talent Bettina Bogdany. Tickets auf heute.at/tickets.

Im Rahmen des Musiksommers 2018 kommen die preisgekrönten Philarmonikerinnen Karin Bonelli & Anneleen Lenaerts am Sonntag, um 19.30 Uhr ins Landschloss Parz (Bez. Grieskirchen, Parz 2). Tickets auf heute.at/tickets.

