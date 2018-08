Ende der Zettelwirtschaft bei Linz-AG-Jahreskarte

Es war und ist schon ein wenig nervig, so ehrlich muss man sein. Wer eine Jahreskarte der Linz AG, das sogenannte Mega-Ticket, besitzt, muss jeden Monat einen neuen Zettel (die Wertmarke) in eine kleine Tasche am Ticket geben. Eine lästige Fummelei.

Aber die Zettelwirtschaft hat nun, oder besser gesagt bald, ein Ende. Ab September wird der alte Ausweis nämlich durch eine "zeitgemäße Plastikkarte im Scheckkartenformat abgelöst", wie die Linz AG in ihrer Kundenzeitung schreibt.

Die neue Jahreskarte ist nicht nur handlicher, sie ist auch mit einem Chip ausgestattet und sehr fälschungssicher. Sie kann jederzeit bei Diebstahl oder Verlust gesperrt werden.

Die Umstellung auf die Scheckkarte erfolgt im Zuge der Verlängerung bzw. bekommen sie Neukunden natürlich sofort.

Der Aufwand ist beträchtlich, denn in Linz gibt es schon mehr als 25.000 Mega-Ticket-Besitzer.

Und: Auch die anderen Ermäßigungsausweise werden bis Ende 2019 in Scheckkarten ausgetauscht.

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(gs)