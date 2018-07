Endlich! In 24 Stunden kommt der Sommer zurück

Zitter-Wetter in Linz! Regen, Wind und kühle Temperaturen lassen keine Sommerstimmung aufkommen.

Erst langsam dürften die Temperaturen ab Mittwochfrüh wieder leicht nach oben klettern.

Vor allem die Veranstalter des "Ahoi!-Pop"-Festivals in Linz blicken mit sorgenvoller Miene in den Himmel. Ab 14 steigt das Mega-Konzert auf der Donaulände (The National, CHVRCHES etc.).

Die gute Nachricht: Am Nachmittag dürfte es schon etwas besser werden, mehr Sonne geben.

Richtig schön wird es dann ab Donnerstagfrüh werden, also in rund 24 Stunden.

"Am Donnerstag lässt der Tiefdruckeinfluss nach und bei einem Mix aus Sonne und Wolken steigen die Temperaturen wieder spürbar an", berichtet der Wetterdienst UBIMET.

Am Freitag sind in OÖ bis zu 28 Grad möglich.

Und: „Am Samstag zeichnen sich im Flachland und im Westen Österreichs Höchstwerte im Bereich der 30-Grad-Marke ab“, so Manfred Spatzierer von UBIMET.

Die nächste Pause legt der Sommer dann wieder am Sonntag ein…



