Enkerl suchen verzweifelt verschwundenen Opa (77)

Auf Facebook wurde der Beitrag von Enkelin Simone B. am Dienstag schon mehr als 2.200 Mal geteilt.

"Wir suchen unseren Opa. Bitte um Mithilfe", steht in dem Posting. "Er leidet unter Demenz und dürfte nicht mehr Auto fahren", erklärt die Frau weiter.

Der Mann, der 80 Kilo schwer und rund 1,70 Meter groß ist, stieg am Montagnachmittag in Neuhofen an der Krems (Bez. Linz-Land) in den braunen Opel Zafira (Kennzeichen LL-767 EI) seiner Frau und fuhr davon.

Er trug dabei eine schwarze Hose, ein kariertes Hemd und eine Ärmellose Weste sowie Gesundheitsschuhe.

Polizei und Familie bitten um Hinweise!

(rep)