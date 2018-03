Mercedes fing beim Fahren Feuer, brannte völlig aus

Es ist der Albtraum für jeden Autofahrer. Ein Ennser war gerade am Heimweg von Linz kommend, als er plötzlich Rauch sah, roch. Feuer!

Er blieb in der Perlenstraße stehen, da schlugen schon Flammen von er Unterseite des Mercedes.

Suad Begic kam zufällig am brennenden Fahrzeug vorbei, er war am Weg in die Arbeit. Der Mann reagierte sofort und mutig.

Er versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Vergebens.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Pkw bereits in Vollbrand. Mit schwerem Atemschutz rückten die Helfer an, schafften es dann rasch, das Feuer einzudämmen. Der Wagen brannte völlig aus.

