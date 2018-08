Er fehlt: Verlorener Schlüsselbund gesucht!

Bitte anrufen, wenn du ihn gesehen hast! Eren (65) aus Linz ist ziemlich in der Bredouille! Sein Schlüsselbund ist ihm am Wochenende abhanden gekommen. Jetzt sucht er per Zettel nach ihm.

Freitag gegen 19 Uhr dürfte Eren ihn in Linz verschusselt haben, als er bei der Bim-Haltestelle Goethekreuzung beim Volksgarten auf die Straßenbahn wartete.

Er habe noch mit dem Handy gespielt, die Schlüssel (insgesamt fünf) dabei scheinbar aus der Hand gegeben und auf die Bank im Wartehäuschen gelegt. Vor dem Einsteigen hatte er dann darauf vergessen sie wieder einzustecken, wie er "Heute" erzählte.

Er muss bei einem Freund schlafen



Zum Glück hat ihn ein Freund übers Wochenende aufgenommen, bei dem schläft er seither, weil in seine Wohnung kann er ja nicht.

Da das Fundamt um diese Uhrzeit schon zu hatte, konnte er dort noch nicht nachfragen.

Auffällig: Am Schlüsselbund drauf ist ein runder, orangener Plastikanhänger.

