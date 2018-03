Lenker fühlte sich unwohl und kracht in Tankstelle

Das hätte in einem echten Drama enden können. Donnerstagfrüh gegen 8 Uhr krachte ein Lkw-Lenker (58) in eine Tankstelle am Müllerberg in Bad Schallerbach (Bez. Wels-Land).

Doch zum Glück verfehlte der Laster die Zapfsäulen sowie den Geschäftsbereich, rammte allerdings das Auto eines 55-Jährigen aus Grieskirchen, der gerade rückwärts einparken wollte.

Die "Amok-Fahrt" ging aber noch weiter. Der tonnenschwere Laster krachte noch gegen einen mit Holz beladenen Lkw-Anhänger und kam erst 43 Meter danach auf der Parkfläche der Tankstelle zum Stehen.

Bei der Befragung durch die Polizei gab der Brummifahrer an, es sei ihn unwohl gewesen und er wollte eine Pause einlegen. Der Pkw-Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er musste ins Welser Klinikum gebracht werden.

Der Unfallverursacher wurde vor Ort von Rot Kreuz-Mitarbeitern versorgt. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.

(mip)