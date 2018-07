Linzer City mit 33,3 Grad Hitzepol des Landes

Das Thermometer klettert und klettert immer weiter nach oben. Die 30-Grad-Marke ist schon lange geknackt. Derzeit schwitzen die Oberösterreicher bei 33 Grad und mehr.

Eine Abkühlung ist nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil: Bis Anfang nächster Woche soll es so heiß bleiben.

Während viele aufgrund der Hitzewelle nachts kaum schlafen können, nimmt bei den hohen Temperaturen vor allem die Konzentrationsfähigkeit ab. Das wiederum erhöht die Unfallgefahr deutlich. Arbeitsmediziner empfehlen deshalb mehrere Pausen während der Arbeit.

Bei 35 Grad Leistungseinbuße von 50 Prozent



"Der menschliche Körper versucht immer, eine Temperatur von etwa 37 Grad konstant aufrechtzuerhalten", so der Arbeitsmediziner der AUVA-Landesstelle in Linz, Hans-Peter Ziegler, in einem ORF-Interview.

Bei 35 Grad sei bereits mit einer Leistungseinbuße von rund 50 Prozent zu rechnen. Besonders betroffen sind davon laut Ziegler die Bauwirtschaft, im speziellen bei Arbeiten am Dach. Hier mache die erhöhte Absturzgefahr die Hitze besonders gefährlich.

Am Mittwoch sind 34 Grad möglich



Übrigens: Am heutigen Dienstag ist Linz-Stadt mit 33,3 Grad der Hitzepol des Landes. Dicht gefolgt von Braunau (33 Grad) und Vöcklabruck (32,6 Grad). "Es bleibt auch in den nächsten Tagen so heiß. Morgen könnten wir um die 34 Grad erreichen. Donnerstag und Freitag kann es vor allem im Mühlviertel zu Gewittern kommen", so Meteorologe Christian Ortner zu "Heute".

Der Topwert aus dem vergangenen Jahr wackelt aber noch nicht. Im August 2017 blieb das Thermometer in Schärding bei 36,8 Grad stehen.

Die Bilder des Tages



