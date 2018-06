Europa-League: Hier läuft der LASK live im Fernsehen

Rechtzeitig zum Comeback auf internationaler Fußball-Bühne lässt der LASK mit einer Premiere aufhorchen. Denn als erster Fußballverein überhaupt, produzieren die Linzer ihr TV-Signal selbst.

Die Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde gegen Lilleström aus Norwegen wird live auf LT 1 übertragen. Die Übertragung des für 20 Uhr angesetzten Spiels auf der Linzer Gugl wird via LT1-Satellitensignal, A1 TV und Kabel zu sehen sein. In Anlehnung an das Gründungsjahr beginnt die Übertragung bereits um 19.08 Uhr. Die Hauptverantwortung der umfassenden Beiträge liegt somit beim LASK.

"Damit konnten wir unseren Fans eine freundliche Anstoßzeit garantieren und freuen uns, mit LT1 einen starken oberösterreichischen Partner gefunden zu haben", ist Präsident Siegmund Gruber happy.

Es ist auch angedacht, das Auswärtsspiel eine Woche danach aus dem hohen Norden live zu übertragen. In diesem Fall müssen aber noch die TV-Rechte geklärt werden.

(mip)