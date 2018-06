Ex-Koch setzt jetzt auf scharfe Messerklingen

Es ist schon eine außergewöhnliche Karriere, die der gerade einmal 24-jährige Daniel David aus Mining (Bez. Braunau) da hingelegt hat.

Denn eigentlich war alles ganz anders geplant, als es dann gekommen ist. David hat Koch gelernt und das nicht einmal schlecht. Er war Vizestaatsmeister beim Bundeslehrlingswettbewerb. Koch später in renommierten Haubenlokalen. Irgendwann war ihm das zu wenig.

"Ich wollte nicht mehr 80 Stunden in der Küche verbringen und mich im Bereich Lebensmitteltechnologie weiterbilden. So bin ich auf den FH-Studienbefähigungslehrgang und das Lebensmitteltechnologie-Studium in Wels gekommen“, erzählt der junge Mann.

Metall als Berufung



Doch dann kam wieder alles ganz anders. Daniel David fand eine Berufung. "Mitte des Semesters wurden die verschiedenen Studiengänge vorgestellt, darunter auch eine Laborführung für Metall- und Kunststofftechnik", so David.

Da macht es bei dem Innviertler klick. Denn schon bisher interessierte er sich sehr für Messer, sein Vater ist Schlosser, hatte schon früh das Interesse bei ihm an Metalle geweckt.

Und so schwenkte Daniel David wieder um. Seit zwei Semestern studiert er nun Metall- und Kunststofftechnik in Wels, zählt dort zu den Besten.

So ganz nebenbei kann er sich noch intensiver seiner großen Leidenschaft widmen: Messern. Die konnte er natürlich schon als Koch ausleben, jetzt aber produziert er sich seine Messer auch selber.

Zur Messerproduktion schneidet Daniel David entweder aus alten Kreissägeblättern Metallstücke aus oder verwendet gebrauchte Metallfeilen. "Die Geräte, die ich dazu brauche, einen Hochtemperaturofen und einen Luftschmiedehammer, habe ich mir selbst dazu gebastelt“, berichtet der Innviertler stolz.

Übrigens: Die selbst geschmiedeten Messer verwendet er großteils selbst oder verschenkt sie …

(gs)