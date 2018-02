Explosions-Drama 07. Februar 2018 11:15; Akt: 07.02.2018 11:40 Print

Nun Trauerfeier für zweifachen Familienvater

Bei einer Explosion auf einem Schießstand in Desselbrunn kam Hobbyschütze Rudi K. (51) ums Leben. Am Donnerstag findet in Eberstalzell die Trauerfeier statt.