FPÖ-Busen peinlich? Das sagen die "Heute"-Leser

Die Linzer Heimatpartei wirbt mit ordentlich Holz vor der Hütt'n! Die Sommerkampagne der Linzer FPÖ sorgt für Riesen-Wirbel. Auf den Plakat-Sujets sind nackte Tatsachen zu sehen.

Neben dem Slogan "Stolz auf Linz" ist etwa eine Dame ohne Kopf, dafür aber mit ordentlicher Oberweite zu sehen. Verpackt im knappen Bikini. Bei der Frau handelt es sich übrigens um Vize-Miss-Oberösterreich Diana Seyr, die ihre Brüste der FPÖ lieh.

In Linz geht's deswegen ziemlich hoch her. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) spricht davon, dass das "Plakat peinlich für Linz ist". Er greift die Linzer FPÖ, politischer Partner der SPÖ, scharf an: "Offenbar hat die FPÖ inhaltlich nicht mehr zu bieten."

Die Grünen nennen die Kampagne "sexistisch". Und auch Tourismusdirektor Georg Steiner musste schon zig Anfragen beantworten, sich distanzieren, weil Leute der Meinung waren, die Plakate seien Teil einer Linz-Tourismus-Kampagne (weil die FPÖ ihr Logo nicht auf die Plakate drucken ließ).

FPÖ-Linz-Chef und Stadt-Vize Detlef Wimmer versteht die Aufregung nicht, meint: "Das sieht man in jedem Freibad!"

Doch: Was sagen die "Heute"-Leser dazu? 33 Prozent sagen "Mir gefallen sie sehr gut", 31 Prozent "verstehen die Aufregung nicht", 4 Prozent sind die Plakate "egal", 14 Prozent meinen "sexistischer Schrott" und 18 Prozent finden sie "einfach nur peinlich".



Hier übrigens der Spot zur Kampagne:





