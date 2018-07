Fahrerflucht: Lenker mit Facebook-Foto überführt

Etwas mehr als zwei Tage nach dem schrecklichen Unfall in Schwertberg (Bez. Perg), bei dem ein Pärchen schwer verletzt wurde, ist die Suche nach dem Fahrerflüchtigen wie berichtet beendet.

Am Dienstag kam ein besorgter Vater mit seinem 17-jährigen Sohn zur Polizei in Perg. Der Bursch habe sich in den letzten beiden Tagen seit dem Fest komisch verhalten. Zudem sei ihm ein Schaden an der Windschutzscheibe an seinem blauen VW Caddy aufgefallen. "Der 17-Jährige gibt zu mit dem Auto gefahren zu sein. An den Unfall kann er sich aber nicht erinnern", so Pergs Chefinspektor Reinhold Barth zu "Heute".

Facebook-Foto wurde Opfer im Spital gezeigt



Doch wie sich nun herausstellte, überführte das Facebook-Foto den verdächtigen Lenker. "Nachdem der Bursch mit seinem Vater bei der Polizei war, wurde einem der Opfer im Spital sein Facebook-Foto gezeigt. Darauf wurde er eindeutig erkannt", so ein Beamter aus Perg.

Der Beschuldigte soll in der Nacht auf Sonntag wie berichtet das Pärchen von hinten umgefahren und schwer verletzt liegen gelassen haben. Das Mädchen entkam nur knapp dem Tod, liegt aber immer noch auf der Intensivstation.

