Fake-Polizist trickst Frau mit Falschgeld-Masche aus

Was für eine dreiste Abzocke!

Mit dem neuen "Falschgeld-Trick" versucht ein Unbekannter seit März, Pensionisten in Gmunden um ihr Geld zu bringen. Drei Mal ging der Versuch schief, nun hatte er erstmals Erfolg. Leider!

Als falscher Polizeibeamter nahm er Mittwochmittag einer 78-jährigen Gmundnerin ihr Geld ab – ließ es sich sogar von ihr daheim aushändigen.

Und so überlistete er die gutgläubige Pensionistin:

Am Telefon stellt sich der Unbekannte, "gut deutsch sprechende" Mann, Dienstagabend gegenüber der 78-Jährigen als "Oberpolizeikommissar" (so einen Titel gibt's übrigens gar nicht) vor. Er müsse ihr Geld auf Falschgeld hin untersuchen, erzählte er ihr. Und beauftragte sie damit, alles Geld von ihrem Konto zu beheben.

Die Frau tat, was er sagte. Am nächsten Tag folgte mittags dann – wie zuvor telefonisch vereinbart – die Geldübergabe an einen "Kollegen". Treffpunkt: bei der 78-Jährigen zu Hause!

Die Pensionistin übergab das Geld an den vermeintlichen Kripo-Beamten, der ihr noch dazu sagte: Sie solle unter keinen Umständen mit jemanden darüber sprechen, da die Ermittlungen noch am Laufen sein.

Die Frau hielt sich tatsächlich daran. Zunächst! Aber dann kamen ihr doch Zweifel – und sie ging zur Polizei. Dort der Schock: Die Beamten klärten sie darüber auf, dass sie einem Betrüger aufgesessen war, das Geld weg ist.

So kann man sich vor dem Betrug schützen:

Die Polizei rät, am Telefon keine finanziellen Geheimnisse zu verraten und sich von Unbekannten in kein Gespräch verwickeln zu lassen. Sofort auflegen!

Außerdem: Bitte nicht von der Nummer täuschen lassen, die am Handy-Display angezeigt wird. Betrüger manipulieren gezielt die Rufnummer und verwenden dabei auch die Polizei-Notrufnummer +430133. Doch: Die Polizei ruft NIE von der Notrufnummer aus an.





(cru)