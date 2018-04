Feuer in Küche 12. April 2018 08:25; Akt: 12.04.2018 08:25 Print

Mutter rettete ihre Kinder aus brennendem Haus

Eine Mutter und ihre beiden Kinder konnten sich in Pasching in letzter Minute aus dem brennenden Haus retten. Das Feuer war in der Küche ausgebrochen.