Mitten in LInz 24. April 2018 11:25; Akt: 24.04.2018 11:27 Print

Fan verliert vier Tickets für CL-Hit Bayern vs. Madrid

So ein Pech aber auch! Ein (Bayern-)Fan verlor mitten in Linz vier Tickets für den Halbfinal-Hit gegen Madrid am Mittwoch. Jetzt wird er gesucht.