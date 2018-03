Luft-Alarm in Linz: "Bitte das Auto stehen lassen"

Das Land OÖ meldete am Montag eine Überschreitung der Feinstaub-Grenzwerte. An vielen Messstellen in Oberösterreich und Linz wurde der Tagesmittelwert überschritten.

Und: Die Feinststaubbelastung soll über die nächsten Tage andauern. Stark belastet sind laut meterologischer Messwerte-Karte des Landes unter anderem Vöcklabruck, Wels, Steyr und Linz.

Grund für die alarmierende Luftqualität ist die so genannte Inversionswetterlage, die einen Austausch der Luftschichten verhindert, wodurch sich Schadstoffe in der Luft anreichern können.

Auf Öffis umsteigen, Kamin nicht heizen

Um weiteren Feinstaub zu vermeiden, rät das Land auf das Auto zu verzichten und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Für wen der Pkw unentbehrlich ist, der sollte auf den Autobahnen die Tempolimits einhalten.

Wer außerdem eine Zentral- oder Gasheizung daheim hat oder Fernwärme bezieht, sollte den Kamin- oder Kachelofen kalt lassen.

(cru)