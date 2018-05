Mit Verkehrshütchen am Kopf von Polizei erwischt

Ihre ganz eigene After-Party veranstalteten drei Feierwütige Sonntagfrüh in Katsdorf (Bez. Freistadt). Die jungen Männer (16, 20 und 24) waren gegen halb 5 Uhr in der Früh am Weg Heim von einem offenbar feuchtfröhlichen Zeltfest.

Auf ihrem Fußmarsch entlang der Gaisbacher Landstraße tobte sich das betrunkene Trio kräftig aus. Es riss Straßenpflöcke sowie Verkehrsschilder aus der Verankerung und warf sie anschließend auf die Fahrbahn.

Auch Verkehrshütchen dürften die Festlgeher auf der Straße gefunden haben, die dann kurzerhand als Partyhut umfunktioniert wurden.

Als eine Polizeistreife die drei auf der Straße aufsammelt, hatten sie neben den orangefarbenen Hütchen auf dem Kopf auch die rausgerissenen Verkehrsschilder unter dem Arm.

Die vermeintlich lustige Aktion hatte auch Konsequenzen: Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

(cru)