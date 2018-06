Feuer! Blitz schlug ausgerechnet in E-Werk ein

Ein Hochspannungsmonteur bemerkte Dienstagabend gegen 18.30 Uhr das Feuer, alarmierte die Feuerwehr.

Offenbar hatte ein Blitz ins Gebäude des E-Werkes in Gutau (Bez. Freistadt) eingeschlagen. Brand! Neun Feuerwehren waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

Das Netspannwerksgebäude stand in Vollbrand, an der Inneneinrichtung und den Schaltkästen entstand laut Polizei Totalschaden.

Hier ein Foto von den kaputten Schaltkästen:

Knapp drei Stunden nach Einsatzbeginn konnte "Brand aus!" gegeben werden.

Das Unwetter in der Nacht auf Mittwoch hielt die Feuerwehren in Oberösterreich aber noch länger auf Trab. Das österreichische Blitzortungssystem ALDIS hat allein in Oberösterreich am 12. Juni 1.078 Blitze registriert. Österreichweit waren es mehr als 10.000.

Rudn 1.000 Feuerwehrleute waren in der Nacht auf Mittwoch in Oberösterreich im Einsatz. Wegen Sturmschäden (13 Fälle) und Überflutungen (89 Fälle). Vor allem die Regionen im Innviertel (Schärding, St. Florian) und Grieskirchen waren betroffen.

(ab)