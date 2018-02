Feuer! Hier macht ein Polo einen BMW kaputt

Aus noch unbekannter Ursache geriet in einer Garage in Pichl bei Wels ein VW Polo in Brand, die Flammen erfassten auch einen danebenstehenden BMW.

Als das Feuer ausbrach, war die Feuerwehr Pichl eigentlich am Weg zu einer Atemschutzübung. Doch dann der "echte" Alarm.

In der Garage brannte das Auto bereits lichterloh, auch der BMW war schon erheblich beschädigt worden. Da das Garagentor verschlossen war, konnten die Einsatzkräfte nur über eine Nebeneingangstür ins Innere gelangen.

Der Brand konnte zwar rasch gelöscht werden, doch: Die beiden Autos waren nicht mehr zu retten. Totalschaden!

(ab)