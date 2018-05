Feuerteufel in Ebelsberg? Zwei Brände in einer Nacht

Es war vermutlich in beiden Fällen Brandstiftung. Davon geht zumindest die Feuerwehr Linz aus.

Das erste Mal zum Einsatz gerufen wurde die Berufsfeuerwehr Linz Montag um kurz vor 1 Uhr früh. Müllcontainer standen in der Achleitnerstraße in Linz-Ebelsberg in Brand.

Nachdem das Feuer gelöscht war, rückten die Männer ein. Allerdings: Gleich danach gab's wieder Alarm (um 1.47 Uhr), Einsatzort war derselbe.

Brennende Elektrorollstühle vor Hauseingang

Diesmal brannte es in einem dreistöckiges Wohnhaus. Zwei vor dem Haus abgestellte Elektrorollstühle dürften angezündet worden sein. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Ebelsberg und der Berufsfeuerwehr Linz hatte das Feuer von den Stühlen bereits auf den Hauseingang bzw. die Fassade übergegriffen.

Die Einsatzkräfte mussten mit schwerem Atemschutz den Brand löschen. Die Bewohner wurden aufgefordert, in den Wohnungen zu bleiben, da das Stiegenhaus stark verraucht war.

Zwei Verletzte

Ein älterer, leicht verwirrter Hausbewohner musste dennoch von den Männern ins Freie gebracht werden, er wurde von der Rettung betreut. Auch zwei weitere Anwohner des Hauses, die sich im Erdgeschoß unmittelbar neben den Brandherden aufhielten, mussten versorgt werden. Sie hatten Brandwunden am Unterarm bzw. im Gesicht erlitten.

Am Eingang des Wohnhauses entstand ein erheblicher Schaden. Das Stiegenhaus sowie die Fassade wurde stark beschädigt.

