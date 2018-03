Dafür benötigte die Feuerwehr mehr "PS"

Für diesen tierischen Einsatz benötigten die Feuerwehrmänner Mittwochabend in Linz-Urfahr etwas mehr "Pferdestärken (PS)" als sonst üblich.

Eine trächtige Stute war während der Fahrt in einem Pferdeanhänger so unglücklich gestürzt, dass die Besitzerin im Kreuzungsbereich Knabenseminarstraße/Freistädterstraße (Linz-Urfahr) anhalten musste und die Einsatzkräfte alarmierte.

Alleine schaffte es die Pferdebesitzerin nicht, die werdende Mama wieder auf die Hufe zu bringen. Fotos zeigen, dass es an die fünf Männer bedurfte, um dem Tier hoch zu helfen.

Auch der Tierarzt wurde verständigt. Dieser versorgte das Pferd medizinisch. Die Feuerwehr konnte den Vierbeiner schließlich in dem Anhänger so positionieren, dass eine sichere Weiterfahrt in eine Tierklinik möglich war.

(cru)