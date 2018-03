Feuerwehr rast zu Brand-Alarm im Linzer Rathaus

Riesen-Aufregung Donnerstagrüh vor dem Neuen Linzer Rathaus in Urfahr. Mehrere Feuerwehren und die Polizei rasten mit Blaulicht und Sirenen zu dem Gebäude.

Was war passiert? Der Portier hatte Alarm geschlagen. Brandgeruch! Qualm!

Sofort rückten die Helfer an, untersuchten das Gebäude. Der Portier warnte in der Zwischenzeit die vielen Angestellten.



"Bitte drinnen bleiben"

Der Portier gab durch: "Bitte in den Büroräumen bleiben, nicht nach draußen gehen", erzählt eine Zeugin im "Heute"-Gespräch.

Ersten Untersuchungen zufolge dürfte es sich um einen Kabelbrand mit starker Rauchentwicklung gehandelt haben.

(rep/cru)