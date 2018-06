Wegen Hitze! Feuerwehr rettete Fische vor dem Tod

In Bad Ischl musste die Freiwillige Feuerwehr am Samstag über eine gelegte Leitung einen Teich bewässern, die dort lebenden Fische drohten zu sterben.

