Tierhasser baute in der Hundezone Scherben-Falle

Wer macht nur so was? Auf Facebook warnen Tierfreunde seit Tagen vor einem unbekannten Tierhasser in Linz. Der Beitrag wurde von mehr als 1.000 Usern geteilt.

Auf einer eingezäunten Hundewiese im Linzer Stadtteil Neue Heimat/ Zöhrndorferfeld wurden grobe Glasscherben in den Boden gesteckt, wird berichtet.

Also bitte gut auf den vierbeinigen Liebling aufpassen!

Das ist schon der zweite Anschlag innerhalb von zwei Wochen.

Genau vor einer Woche berichteten wir von einem ausgelegten Giftköder in Ottensheim. Golden Retriever "Pacco" hatte beim Gassigehn entlang des Treppelwegs den Köder gefressen, schwebte in Lebensgefahr.

