Flammende Donau und ganz viel heiße Musik

Bereits am Feiertag, 31. Mai beginnt das Stream Festival. Als Nachfolger des Linzfestes wird beim Ars Electronica Main Deck sowie an der Donaupromenade in Urfahr die Stadt Linz zu einem berauschenden Erlebnis. Den Anfang macht die Band Lionoir am Donnerstag, um 19.30 Uhr auf der Ö1-Bühne in Alt-Urfahr.

Auch im Ars Electronica Center spielt sich sehr viel ab. Jeweils von Donnerstag bis Samstag, um 13 und 16 Uhr gibt es im Deep Space interaktive Kunst zum Mitmachen! Dabei können durch ein Lasertrackingsystem eigene Sounds erzeugt werden. Eintritt frei für alle unter 18 Jahren. Hier geht's zum Programm

Floßbauten und Donaufeuerwerke

Die Donau geht am Freitag in Flammen auf. Denn Donau in Flammen geht um 18 Uhr über die Bühne. Mit einem ausgewogenen Programm aus Schlemmen und Bummeln wird mit einem Feuerwerk um 21.30 der Tag beendet. Den schönsten Blick hat man vom Urfahranermarktgelände und von den Gastronomiebetrieben an der Donau.

Darüber hinaus startet am Freitag das Seefest in St. Veith im Mühlkreis. Hierbei wird Musik aus jeder Epoche geboten. Dazu gibt's um 17.30 Uhr ein Floßrennen, das sogenannte Can Race am Naturbadeteich in St. Veith. Wer noch teilnehmen möchte, kann das online auf der Homepage des Seefests. Teilnahmeschluss ist am Freitag, um 13 Uhr.

Linz im Tanzfieber

Am Samstag, 2. Juni , um 20 Uhr findet Linz tanzt im Palais-Kaufmännischen Verein statt. Mit dabei die Westcoast Swing Band Honey String mit Musikerin Stella Maria Schletterer. Eintritt ab 5 Euro. Details zur Ticketbestellung auf der Homepage des Events.

Am Samstag, 2. Juni, um 20 Uhr gibt sich Kabarettistin Magda Leeb im Posthof in Linz die Ehre. Tickets auf heute.at/tickets.

Musik, die jeden Geschmack trifft

Mit Sang und Klang wird auch die Steyrer Musiknacht am Samstag, um 18 Uhr eingeläutet. Dabei treten 13 Livebands in der Innenstadt von Steyr auf. Zusätzlich ist im Ticketpreis ein Fahrticket für den Shuttlebus enthalten, der euch von einem Lokal ins nächste bringt. Tickets auf heute.at/tickets.

Am Sonntag, 3. Juni, um 19 Uhr gibt das Vokalensemble Hard-Chor am Eferdinger Kirchenplatz ein Konzert. Tickets auf heute.at/tickets.

