Austro-Kroaten reisen für WM-Finale nach Zagreb

Ein "Feiertag" für alle Kroaten. Das Nationalteam steht sensationell im Finale der Fußball-WM. Im Land selbst herrscht Ausnahmezustand. In Kroatien schließt ein Großteil der Geschäfte um 16.30 Uhr, damit sich auch alle das Match anschauen können.

Umfrage Wer krönt sich im Finale der WM 2018 zum Weltmeister? - Frankreich

- Kroatien

- Mir doch egal

Doch auch in Österreich ist die Euphorie groß. Besonders in Wien wird bereits alles für eine große Party vorbereitet. Diese soll natürlich auf der Ottakringer Straße stattfinden.

Mega-Event in Zagreb

Auch die Prater-Alm lockt die kroatischen Fans mit Public Viewing. Besonderes Schmankerl: Die kroatische Band "Mejasi" im Anschluss an das Spiel ein Live-Konzert.

Wem das nicht reicht, der reist in die kroatische Hauptstadt zur Mega-Feier. Am Hauptplatz Trg Bana Jelacica werden über 50.000 Fans erwartet, die sich das Finalspiel auf einer Leinwand ansehen werden.

Polizei mit Großaufgebot

Für die Austro-Kroaten wurde extra ein Bus organisiert, der nach Zagreb fuhr. Um 6 Uhr in der früh traten dutzende Fans die Reise aus Linz in die kroatische Hauptstadt an. Um Mitternacht geht es wieder zurück nach Österreich.

Egal wie das Spiel endet, der Erfolg des kroatischen Nationalteams wird garantiert groß und ausgelassen gefeiert. Die Polizei rüstet sich jedenfalls schon für mögliche Ausschreitungen auf der Ottakringer Straße: 350 Mann werden im Einsatz sein, um Krawalle zu verhindern.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)