Frau (46) zündete sechs Müllkübel in Siedlung an

Aufgrund umfangreich geführter Ermittlungen seitens der Polizeiinspektion Vöcklabruck konnte nun die Serie von Brandstiftungen in einem Siedlungsgebiet in Vöcklabruck geklärt werden.

Als Täterin verdächtigt wird eine 45-jährige Frau. Sie soll laut Polizei seit August 2017 zumindest sechs Müllcontainer in einer Siedlung in Vöcklabruck in Brand gesteckt haben.

Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser konnte immer aufgrund des raschen Einschreitens der Feuerwehr Vöcklabruck verhindert werden.

Die Frau wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Unklar ist derzeit noch, warum die Frau die Brände gelegt hatte.

(gs)