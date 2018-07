In Gmunden 08. Juli 2018 10:18; Akt: 08.07.2018 10:21 Print

Frau (49) und Hündin "Lotta" von Berg gerettet

Gleich zwei Mal musst die Bergrettung am Samstag in Gmunden ausrücken: In Grünau wurde eine 25-Jährige gerettet, in St. Wolfgang ein Welpe.