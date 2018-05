Frau mit Baby bestiehlt Sehbehinderten (74)

Die Frau soll Dienstagvormittag an der Wohnungstür eines 74-jährigen stark Sehbehinderten in Linz-Urfahr geläutet haben. Der Mann, der zu achtzig Prozent sehbehindert ist, habe in Umrissen wahrgenommen, dass die Frau ein Baby, das etwa sechs Monate alt sein soll, im Arm hielt, so die Polizei.

Der Mann erklärte der Frau, er habe kein Geld und wollte die Türe schließen. Die "Spendensammlerin" dürfte den 74-Jährigen dann aber kurz in ein Gespräch verwickelt haben, um schließlich in der Wohnung nach Geld suchen zu können. In der Küche soll die Mutter dann fündig geworden sein.

Gattin entdeckte, dass 10 Euro fehlten



Als die Gattin des sehschwachen Mannes nach Hause kam – sie war in der Zwischenzeit einkaufen– erzählte dieser von der seltsamen Begegnung. Daraufhin wurde festgestellt, dass 10 Euro aus dem Geldtascherl fehlten.

Es wurde Anzeige erstattet, die Polizei ermittelt.

Ob die Täterin den Mann schon vorab beobachtet und aufgrund seiner Sehbeeinträchtigung gezielt ausgesucht hatte, darüber kann laut Polizei bislang nur spekuliert werden. Ein ähnlicher Fall sei derzeit aber nicht bekannt.

(cru)